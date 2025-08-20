El diario plural del Zulia


Maduro acusa a Estados Unidos de querer “desestabilizar” su gobierno

“Ustedes saben que la ecuación que he encontrado Estados Unidos contra Venezuela es unir al narcotráfico colombiano, a los restos de las bandas derrotadas en Venezuela, que pululan en Colombia", apuntó Maduro. El mandatario aseguró que los detenidos por el caso Plaza Venezuela, en Caracas, han “confesado todo” respecto al presunto atentado
El presidente Nicolás Maduro, denunció la existencia de una conspiración que vincula al narcotráfico colombiano, a bandas criminales y a la “extrema derecha” para cometer atentados en el país.

Durante su participación en la XIII Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el mandatario aseguró que la “ecuación” de la supuesta conspiración “es la unión de estos tres elementos para desestabilizar a Venezuela”.

“Ustedes saben que la ecuación que he encontrado Estados Unidos contra Venezuela es unir al narcotráfico colombiano, a los restos de las bandas derrotadas en Venezuela, que pululan en Colombia, que se las llevó Iván Duque”, apuntó el mandatario.

Maduro también se refirió a un reciente intento de atentado en la Plaza Venezuela, en Caracas, el cual, según él, ha sido “descubierto”.

Aseguró que los detenidos, incluyendo autores materiales e intelectuales, han “confesado todo”, revelando detalles sobre su entrenamiento en Colombia y la “financiación” desde Estados Unidos.

Seguidamente, enfatizó que su gobierno está comprometido en la lucha contra estos grupos criminales, a los que llamó “narcobandas”, y que los seguirá enfrentando con “moral” y “espíritu revolucionario”.

