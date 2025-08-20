Maduro acusa a Estados Unidos de querer “desestabilizar” su gobierno

El presidente Nicolás Maduro, denunció la existencia de una conspiración que vincula al narcotráfico colombiano, a bandas criminales y a la “extrema derecha” para cometer atentados en el país.

Durante su participación en la XIII Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el mandatario aseguró que la “ecuación” de la supuesta conspiración “es la unión de estos tres elementos para desestabilizar a Venezuela”.

“Ustedes saben que la ecuación que he encontrado Estados Unidos contra Venezuela es unir al narcotráfico colombiano, a los restos de las bandas derrotadas en Venezuela, que pululan en Colombia, que se las llevó Iván Duque”, apuntó el mandatario.

Maduro también se refirió a un reciente intento de atentado en la Plaza Venezuela, en Caracas, el cual, según él, ha sido “descubierto”.

Aseguró que los detenidos, incluyendo autores materiales e intelectuales, han “confesado todo”, revelando detalles sobre su entrenamiento en Colombia y la “financiación” desde Estados Unidos.

Seguidamente, enfatizó que su gobierno está comprometido en la lucha contra estos grupos criminales, a los que llamó “narcobandas”, y que los seguirá enfrentando con “moral” y “espíritu revolucionario”.