Maduro a EE. UU.: “Venezuela va a seguir de pie con serenidad”

El presidente Nicolás Maduro expresó este miércoles ante funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) que “Estados Unidos ejecuta una nueva embestida” contra Venezuela.

Su declaración viene un día después del ataque de Estados Unidos a una embarcación con droga que partió desde costas venezolanas. Esto, tras varias semanas de despliegue militar bordeando el país caribeño.

“Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida y Venezuela está de pie. Y les digo: Venezuela va a seguir de pie con serenidad, firmeza, fe inquebrantable y paz en unión nacional de todo su pueblo, sus fuerzas militares y policiales”, apuntó Maduro.

El mandatario fijó posición ante los pronunciamientos de las autoridades estadounidenses en un acto de inauguración de un monumento conmemorativo del “80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa”, celebrado en Caracas.

“Somos gente de bien, gente que ama la paz, pero que lo sepan, somos guerreros, fieros cuando se meten con nuestra tierra, nuestra historia y nuestros derechos”, dijo el Jefe de Estado.

Y recalcó: “Esta tierra le pertenece a los venezolanos y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado”.