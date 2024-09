Maduro a Edmundo González: “¿Cómo tú vas a decir que no reconoces los resultados electorales?

El mandatario acusó a González de “cobardía” por no asistir al Ministerio Público cuando fue citado por investigación. “Él no va y saca una carta: yo no reconozco al TSJ. O sea, ¿tú estás por encima de las leyes?”, cuestionó Maduro