Madre y hermana de la familia Guillén siguen detenidas en Carabobo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) aseguró que la señora Miriam Fernández Ruiz (72 años) y la joven Chantal Guillén Ibarra (21 años), miembros de la familia Guillén, detenidos el pasado 4 y 5 de septiembre, siguen detenidas en Carabobo.

En una actualización sobre el caso, que generó el repudio porque además de Fernández Ruiz y Guillén Ibarra, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) también apresaron a una niña de dos años y un adolescente de 17 años, el Comité detalló que los funcionarios estaban a buscando al padre de Miguel y Chantal.

Dijeron, en su cuenta de X este martes 9 de septiembre, que el señor fue “colaborador del equipo de movilización de María Corina Machado e integrante clave en las actividades de campaña electoral de Edmundo González para los comicios del 28 de julio de 2024”.

Reiteraron que a la niña y el adolescente fueron liberados este lunes 8 de septiembre.

El 4 de septiembre “se llevaron a su madre, Miriam Fernández Ruiz (72 años), y a su hijo, Miguel Ángel Guillén (17)”, detalló la organización. Posteriormente, “obligaron a Miguel a llamar a su hermana Chantal Guillén Ibarra (21 años) para que acudiera a la sede de la PNB en La Esmeralda a entregar supuesta información; al hacerlo, Chantal también fue detenida junto a su hija de apenas dos años, Nicole Palermo”.

La ONG exigió su liberación inmediata, el cese de la persecución contra la familia y el propio Miguel Guillén, así como el respeto a la integridad personal de Fernández Ruiz y Guillén Ibarra.

“Este caso refleja un patrón sistemático de persecución política en Venezuela, que no solo criminaliza a dirigentes y activistas, sino también a sus familias inocentes, en abierta violación de los principios más básicos de justicia y dignidad humana”, reiteraron.