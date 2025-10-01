Machado pide a EE. UU. “sacar a la luz” toda la información sobre “vínculos criminales” de Maduro

La líder opositora, María Corina Machado, instó al gobierno de Estados Unidos a “sacar a luz” toda la información disponible sobre Nicolás Maduro, a quien responsabilizó del control de las organizaciones criminales Cartel de los Soles y Tren de Aragua.

Según Machado, la divulgación de estos datos podría presionar al mandatario venezolano a aceptar una salida negociada del poder, advirtiendo que “el tiempo se acaba”.

En una entrevista con Fox News, la dirigente destacó la relevancia de las acciones de Estados Unidos contra el Gobierno venezolano y los cárteles de droga en el Caribe, subrayando que estas medidas afectan directamente a Maduro y sus aliados.

Machado enfatizó que las recientes acciones estadounidenses, impulsadas por el presidente Donald Trump, están desmantelando la estructura criminal del Gobierno y generando un impacto significativo en la sociedad venezolana.