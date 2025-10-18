Jueza de Nueva York dictaminó que Pdvsa debe pagar S$2.860 millones a tenedores de bonos

Katherine Polk Failla, la jueza del Distrito Sur de Nueva York que el mes pasado confirmó la validez de los bonos Pdvsa 2020 que se encuentran en impago, dictó este viernes una nueva sentencia sobre la petrolera venezolana.

De acuerdo con el fallo, la estatal debe pagar 2.860 millones de dólares a los tenedores de esos papeles de deuda.

“Los bonos están garantizados con acciones de Citgo, la empresa refinadora filial de Pdvsa con sede en Houston. La decisión del Distrito Sur de Nueva York era esperada desde hace tiempo por los acreedores que buscan obtener una compensación en efectivo por los impagos de deuda, pero se espera que sea impugnada por Venezuela”, publicó la agencia internacional de noticias Reuters.