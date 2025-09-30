Jorge Rodríguez señala que Maduro tiene "preparado y listo" decreto de conmoción exterior

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó este martes que el presidente Nicolás Maduro tiene preparado un decreto de conmoción exterior, en respuesta a lo que el gobierno venezolano considera amenazas por parte de Estados Unidos. El anuncio se produce un día después de que Maduro informara sobre el inicio de consultas para la posible declaración de este estado de excepción.

Durante una sesión del Legislativo transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez, quien también lidera las negociaciones del gobierno, señaló que el decreto está listo para "defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela" frente a cualquier agresión externa.

El lunes, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, había indicado que el presidente ya había suscrito el documento, aunque no especificó una fecha de aplicación. Según la funcionaria, el decreto forma parte de los mecanismos de defensa ante el despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela, que Washington justifica como una operación para combatir el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno venezolano sostiene que se trata de un plan para promover un cambio de régimen y apoderarse de los recursos energéticos y minerales del país.

Delcy Rodríguez explicó que el decreto de conmoción exterior otorgaría al presidente facultades especiales en materia de defensa y seguridad, permitiendo, por ejemplo, la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el control militar de infraestructuras estratégicas como servicios públicos y la industria de hidrocarburos, así como la activación de planes de seguridad ciudadana. Además, el documento contemplaría la posibilidad de cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y la implementación de medidas económicas, políticas y sociales para garantizar el funcionamiento del país.

De acuerdo con la legislación venezolana, el estado de conmoción exterior es uno de los cuatro estados de excepción previstos, durante los cuales se pueden restringir temporalmente ciertas garantías constitucionales, con excepción de derechos fundamentales como la vida, la prohibición de tortura, el debido proceso, el acceso a la información y otros derechos humanos inalienables.

Las autoridades venezolanas han reiterado que el decreto se activaría de inmediato en caso de una agresión externa, aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre su posible implementación.