Jorge Rodríguez llama a la “confluencia” política: “Hay una amenaza verdadera”

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lideró este miércoles una reunión del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, donde alertó sobre una “real amenaza” para el país de cara al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Rodríguez llamó a la “unión nacional” para hacer frente a la “adversa” situación que afronta la nación petrolera.

“Ahora es el momento de buscar los elementos de confluencia, los elementos que nos encuentran. Aquí no hay nadie buscando una bandera diferente. Si no buscamos sustituir nuestra condición de patriotas, busquemos la forma también de reunirnos para luchar y sostener la paz”, expresó el diputado.

Y agregó: “Hay una amenaza verdadera contra la paz de Venezuela, hay una amenaza verdadera contra la tranquilidad”.

Condenó que, a su juicio, “esa amenaza está basada en la mentira, la calumnia, en el levantamiento de falsos positivos, en el desencadenamiento de una retórica que promueva la violencia contra los civiles”.

Reiteró que esta amenaza viene de los ataques a lanchas presuntamente pertenecientes al narcotráfico en aguas caribeñas, hechos que Rodríguez calificó de “gravísimos” y reclamó que “contravienen todas las leyes internaciones de derecho marítimo”.

Vale recordar que, este mismo miércoles en la mañana, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, lideró un despliegue de la milicia venezolana en las costas de La Guaira y Carabobo, también aduanas y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, todo con el propósito de “defender” el país ante posibles ataques estadounidenses.