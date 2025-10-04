El diario plural del Zulia


Jorge Rodríguez instó a que “cada venezolano sea un soldado” ante una "agresión militar extranjera"

Aseguró que Venezuela es un país “de paz”, pero advirtió: “No se metan con nuestro territorio… que no se metan con nuestro sagrado suelo”, y advirtió que, de ocurrir, se enfrentarán “a la fuerza, la fiereza y la valentía de todo el pueblo”
Redacción Versión Final
@VersionFinal Con el Mazo Dando

En el marco de los “ejercicios militares especiales” convocados por el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, instó a los venezolanos a conocer “su misión” y mantener la actitud adecuada frente a cualquier amenaza externa.

Rodríguez aseguró que Venezuela es un país “de paz”, pero advirtió: “No se metan con nuestro territorio… que no se metan con nuestro sagrado suelo”, y advirtió que, de ocurrir, se enfrentarán “a la fuerza, la fiereza y la valentía de todo el pueblo”.

En los últimos días, la administración de Maduro ha adoptado medidas excepcionales y ha elevado su nivel de alerta ante lo que califica como amenazas externas.

Por su parte, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, utilizando a Puerto Rico como base para operaciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.

