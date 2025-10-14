Jorge Rodríguez afirma que dinero del narcotráfico no llega a Venezuela, "se queda en EE. UU."

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que las acusaciones de Estados Unidos contra Venezuela en materia de narcotráfico “están basadas en mentiras, calumnias e insultos”, y que el verdadero objetivo de Washington es apropiarse de los recursos naturales del país.

Durante declaraciones ofrecidas este martes, en un acto del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, en Caracas, Rodríguez cuestionó el origen y destino del dinero proveniente del consumo de drogas, asegurando que ese dinero no llega a Venezuela, pero gran parte “se queda en el sistema financiero de los Estados Unidos”.

¿A dónde se va el dinero que pagan los adictos consumidores de droga? ¿Se viene a Venezuela, se va a Colombia, se va a los sectores pobres del Perú? Se queda en el sistema financiero de Estados Unidos de América”, expresó.

El dirigente chavista señaló además que, según informes de medios estadounidenses, la mayoría de la droga no entra por el Caribe.

Si hubiese la intención de combatir el narcotráfico, podrían hacerle caso al análisis del New York Times, que dice que el 85 % de la droga llega por el Pacífico. Deben estar felices los narcotraficantes de Ecuador, comenzando por su presidente”, agregó.

Rodríguez sostuvo que las amenazas y sanciones contra Venezuela “responden al interés de las potencias por los recursos naturales del país”, y aseguró que el Gobierno mantiene el compromiso de preservar la estabilidad interna.