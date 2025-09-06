Jennifer Griffin, corresponsal en el Pentágono: “Me parece que el ejército estadounidense va a la guerra”

La posibilidad de que Venezuela y Estados Unidos protagonicen un conflicto militar se acrecienta, según la perspectiva de Jennifer Griffin, periodista estadounidense que trabaja como corresponsal jefe de seguridad nacional en el Pentágono para Fox News.

Este viernes dos funcionarios del Pentágono anunciaron que la Administración Trump ordenó el envío de 10 cazas F-35 a Puerto Rico, según informaron medios locales.

La medida se produce después de que este jueves dos aviones F-16 de las Fuerzas Armadas venezolanas sobrevolaran unos de los buques de guerra que actualmente surcan las aguas del Caribe. A través de las redes sociales, el Departamento de Defensa estadounidense tildó esta acción de "maniobra altamente provocativa".

La reacción de la Casa Blanca hace tener lo peor. Griffin se pregunta: “¿Por qué se necesitarían cazas furtivos F35 para una misión antinarcóticos? Los F35 que se envían a Puerto Rico suelen utilizarse para grandes misiones de bombardeo, como el ataque a las instalaciones nucleares de Irán”, se preguntó al referirse a la crisis en la red social X.

“Se trata de un caza supersónico de quinta generación conocido por su letalidad. Me parece que el ejército estadounidense va a la guerra. La presencia de ocho destructores de la Armada estadounidense en el Caribe, cerca de Venezuela, es una primicia”, escribe.

Griffin se incorporó a Fox News en octubre de 1999 como corresponsal en Jerusalén . Antes de este puesto, reportó durante tres años desde Moscú para Fox News.

¿Cómo son los F-35?

Los aviones F-35 son considerados, por la propia Fuerza Aérea de Estados Unidos, como una aeronave con capacidad de “dominar los cielos, en cualquier momento y lugar”.

Estos aviones pueden alcanzar velocidades de hasta 1.7000 kilómetros por hora. Estos aviones son usados por la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y por la Armada de Estados Unidos.

Están equipados con un cañón GAU-22 de 25 mm con 180 cartuchos y también cuenta con dos bahías internas capaces de albergar hasta 2.800 kilogramos de armas.

Una de las características de estos aviones es el sigilo o “baja observabilidad”, que si bien no lo hace invisible, sí complica la capacidad de un adversario para encontrarlo e interceptarlo.