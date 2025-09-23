Insight Crime: Tren de Aragua cumple dos años desde su “desmantelamiento” en Venezuela

La banda Tren de Aragua cumple este martes dos años desde que fue “totalmente” desmantelada en el Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como cárcel de Tocorón, según el Gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, Estados Unidos incluyó a este grupo —identificado por sus autoridades como TDA— en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

Durante este tiempo, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” y líder de la organización, evitó su captura y se encuentra prófugo.

Países como Colombia, Chile y Perú han informado sobre la captura de personas a las que vinculan con esta banda, por lo que han reforzado la denuncia de que la estructura criminal sigue operando en distintos territorios extranjeros, reseña la agencia EFE.

La fundación InSight Crime considera al Tren de Aragua como la estructura criminal más poderosa de Venezuela, con alcance en varios estados, y una amenaza regional. La vincula con extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas, entre otros delitos.

La banda nació y se desarrolló en la prisión venezolana conocida como Tocorón, en el estado Aragua (norte), durante la década de 2010. El nombre “puede tener su origen en un sindicato de una obra ferroviaria que nunca concluyó”, apuntó en una publicación InSight Crime.

La banda comenzó su negocio con el chantaje a internos y después diseñó una estructura jerárquica alrededor de los líderes en el centro penitenciario, que replicó en el exterior.

Hacia 2018, el Tren de Aragua se convirtió en una banda criminal transnacional, primero a través de pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia y luego estableciendo células en Perú y Chile, de acuerdo con InSight Crime, que también reportó actividades de esta organización en Ecuador, Bolivia y Brasil.

Además, indicó que, en la frontera, el grupo criminal “comenzó a explotar sistemáticamente a los migrantes venezolanos, cobrándoles extorsiones, llevándolos clandestinamente a Colombia y haciéndose con el control de varios nodos del mercado de la trata de personas con fines de explotación sexual”.

A medida que las células se consolidaron en el extranjero, “permearon economías delictivas locales, empleando una violencia selectiva y llamativa para expulsar a los grupos locales y constituirse como una seria amenaza”, explicó InSight Crime.

InSight Crime resalta la “extorsión y el tráfico de migrantes” entre los negocios del Tren de Aragua, así como el control de un “sistema de préstamos ilegales”, “secuestro, tráfico internacional de drogas a pequeña escala, trata de personas y robos”.

La banda ha logrado expandirse fuera de Venezuela debido a su capacidad de adaptación y negociación para establecer alianzas en el extranjero.

“El Tren de Aragua ha mantenido numerosos vínculos con el crimen organizado y con grupos carcelarios, tanto en Venezuela como en otros países, con los que ha establecido pactos de no agresión e incluso alianzas para repartirse las rentas criminales”, subrayó InSight Crime.

En febrero de este año, el Gobierno de Donald Trump designó a la megabanda como organización terrorista y ofrece actualmente una alta recompensa por información que pueda conducir al arresto del Niño Guerrero, uno de los criminales más buscados de Suramérica.

Este martes, durante su alocución en la Organización de Naciones Unidas, Trump calificó al Tren de Aragua como una “sanguinaria pandilla”.

“También he designado a varios carteles de narcotráfico salvajes organizaciones terroristas junto a sanguinarias pandillas, las peores, M13, Tren de Aragua de Venezuela, esas organizaciones de tortura, mutilan, asesinan con impunidad son los enemigos de toda la humanidad, motivo por el cual, hace poco empezamos a usar el poder supremo del Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos, las redes de narcotráfico que dirige Nicolas Maduro y a todos los matones que envían drogas a EE. UU. que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir”, expresó.