Informe: Venezuela movió USD 44 mil 600 millones en criptomonedas en un año

Venezuela se posiciona como el cuarto país de América Latina con mayor circulación de criptomonedas, acumulando 44.600 millones de dólares en transacciones entre junio de 2022 y junio de 2023, según el Reporte la Geografía Cripto 2025 de Chainalysis.

Chainalysis, empresa especializada en el seguimiento de transacciones criptográficas y análisis de actividades sospechosas, desempeña un papel clave en la lucha contra el fraude en este sector. La adopción de criptomonedas en el país ha aumentado debido a las distorsiones que has propiciado un proceso de dolarización "de facto", impulsando el uso de criptoactivos, especialmente el Tether (USDT).

El USDT, una moneda estable anclada al valor del dolar estadounidense, se ha convertido en una herramienta de protección frente a la depreciación del bolívar y la escasez de dólares disponibles. Lanzada en 2014, esta criptomoneda busca ofrecer una representación digital del dólar, facilitando transacciones sin la volatilidad presente en otras criptomonedas.

En la región, Brasil lidera las operaciones con criptomonedas, acumulando 318.800 millones de dólares en tres años, lo que representa casi un tercio del mercado de criptoactivos en América Latina. Argentina le sigue como el segundo país con 93.900 millones de dólares en transacciones. México completa el trío de mayores en el entorno cripto con 71.200 millones de dólares, seguido por Venezuela.

Colombia, en quinta posición, reporta un acumulado de 44.200 millones de dólares, mientras que Perú y Chile continúan el listado con 28.000 millones de dólares y 23.800 millones de dólares, respectivamente, hasta junio de 2025.

Las criptomonedas en Venezuela han representado un promedio de 14.866 millones de dólares anuales entre junio de 2022 y junio de 2025, equivalente a 18,3% del PIB de 2022-2023. Este porcentaje se proyecta en 15,4% para 2023-2024 y 12% entre 2024 y lo que va de 2025, con un PIB estimado de 60.000 millones de dólares en 2022, 100.000 millones de dólares en 2023 y 120.000 millones de dólares en 2024, según datos de Telecomunicaciones360.

Expertos en el mercado de criptoactivos afirman que una porción significativa de los ingresos petroleros se expresa en USDT, contribuyendo a inyectar recursos al mercado de divisas, aunque no se dispone de información oficial al respecto. En el ámbito local, dos empresas, Crixto y Kontigo, están autorizadas como garantes de las transacciones en el país, destacando Crixto por su impulso al uso de USDT como método de pago en comercios a través de intercambios por bolívares.