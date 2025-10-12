Hija de Edmundo pide al Papa León XIV interceda por liberación de su esposo Rafael Tudares [+Carta]

Mariana González López de Tudares, hija del excandidato presidencial Edmundo González, y esposa de Rafael Tudares Bracho, detenido desde el pasado 7 de enero de 2025, dirigió una carta pública al Papa León XIV, para pedirle intercesión ante las autoridades venezolanas por su liberación.

En el documento, la esposa de Tudares expresa su dolor y suplica por su excarcelación y la de otros en situaciones similares.

González relata cómo su familia vive "en un duelo suspendido, sin respuestas ni derecho a saber el paradero de Rafael". Aunque no está involucrada en política, denuncia las pretensiones políticas que, según ella, han afectado a inocentes. "En el silencio de cada noche, cuando mis hijos preguntan por su papá, solo puedo responder con esperanza y oración", escribe.

La carta también menciona la inminente canonización del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, prevista para el 19 de octubre, como un momento de júbilo para Venezuela. González pide al Santo Padre que interceda por su esposo y por quienes enfrentan situaciones semejantes, solicitando consuelo y justicia para las familias afectadas.

La mujer ruega al Papa que sus palabras toquen los corazones de quienes tienen poder de decisión, actuando con humanidad, misericordia y justicia. Además, suplica bendiciones para Ignacio y Martina, hijos de la pareja, y para todas las familias venezolanas que sufren esta tragedia, transformando el dolor en testimonio de esperanza.

González concluye agradeciendo la atención del Papa y pidiéndole que no olvide su intercesión ante Dios, firmando con devoción filial como esposa y madre venezolana.