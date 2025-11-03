El diario plural del Zulia


Hija de Edmundo González denuncia que juicio contra su esposo continúa de forma virtual

La declaración fue difundida el domingo 2 de noviembre mediante su cuenta en la red social X. González afirmó que el caso vulnera los derechos fundamentales y las garantías procesales de su esposo. Recordó el artículo 49 de la Constitución venezolana, que establece la obligación del Estado de garantizar la defensa
Mariana González, hija del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, informó que el proceso judicial contra su esposo, Rafael Tudares Bracho, seguirá desarrollándose a través de audiencias virtuales.

La declaración fue difundida el domingo 2 de noviembre mediante su cuenta en la red social X, donde cuestionó la legalidad del procedimiento y lo calificó como “clandestino” y “contrario a la Constitución”.

González afirmó que el caso vulnera los derechos fundamentales y las garantías procesales de su esposo, asegurando que el Estado venezolano ha incumplido normas básicas del debido proceso.

En su mensaje, recordó el artículo 49 de la Constitución venezolana, que establece la obligación del Estado de garantizar la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un juicio ante un tribunal independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable.

 

