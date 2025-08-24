Hija de Américo de Grazia celebra su liberación: “Hoy papá duerme con mi familia"

María Andreína De Grazia, hija de Américo De Grazia, confirmó este domingo la excarcelación de su padre, uno de los 13 presos políticos liberados en Venezuela, de acuerdo con lo informado previamente por dirigentes opositores.

"Por ahora desconocemos los detalles legales. Pero debo decir que hoy mi papá duerme con mi familia", afirmó De Grazia en un video difundido en la cuenta de Instagram del opositor, quien fue aprehendido en agosto de 2024.

En su mensaje, María Andreína agradeció "a cada una de las personas" que, dijo, hicieron posible la salida de su padre del centro de reclusión. Aunque sin precisar ningún nombre.

Al exparlamentario lo acusaron de los presuntos delitos de "instigación al odio" e "incitación a la rebelión", lo cual rechazan familiares, opositores y organizaciones.

En mayo pasado, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó del "grave deterioro" de la salud del exparlamentario.

Por su parte, los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henrique Capriles y Tomás Guanipa dieron a conocer en la madrugada de este domingo en sus redes sociales la excarcelación de 13 presos políticos. Entre ellos, el exalcalde de la ciudad de Maracaibo Rafael Ramírez -detenido en octubre de 2024-.

Capriles sostuvo en su publicación que están en libertad: Víctor Jurado, Simón Vargas y Arelis Ojeda Escalante. También Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia.

De igual forma, detalló que recibieron casa por cárcel: Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, David Barroso.