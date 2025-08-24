¿Henrique Capriles, el hombre para una eventual transición?

Henrique Capriles Radonski, dirigente político de oposición en Venezuela, ha sido el encargado de comunicar al mundo la reciente liberación de al menos 13 presos políticos procesados por el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Hoy, otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos”, escribió Capriles en sus redes sociales.

El anuncio se viralizó rápidamente y hasta el momento ningún vocero oficial de Miraflores ha hecho mención a la liberación de los presos y el envío de otros dirigentes a sus casas bajo un régimen de casa por cárcel.

Fuentes ligadas a las investigaciones emprendidas por el Gobierno de Trump, contra el presidente Nicolás Maduro y a las que este diario ha tenido acceso, sugieren que Henrique Capriles Radonski podría, en un eventual proceso de transición en Venezuela, ser el hombre clave en el proceso.

Y suena claramente en un contexto de presencia militar estadounidense en el Mar Caribe, tras el despliegue del Comando Sur para liquidar las operaciones de narcotráfico señaladas por la administración de Trump y donde Nicolás Maduro ha pasado a ser el objetivo principal tras ser calificado como el líder de la organización del narco el Cártel de los Soles, declara ya como amenaza extranjera para EEUU.

Capriles, quien en los últimos años ha sido calificado como un líder "negociador" con el gobierno de Miraflores, ha defendido sus posiciones de participación en elecciones, aunque pretendió anular el liderazgo de María Corina Machado en 2024, en plena carrera por la candidatura de oposición.

El dirigente, que fue inhabilitado a cargos públicos por 15 años, había intentado entrar en la carrera de las primarias de cara a las presidenciales del 28 de Julio de 2024, pero no pudo sortear su inhabilitación.

Entonces sumó fuerzas con el ex gobernador Manuel Rosales, para inscribir una candidatura cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitó a Machado después de arrasar en las primarias. La tentativa de estos quedó luego sepultada al crearse un consenso pleno de la oposición entorno a la figura de Edmundo González Urrutia, quien terminó midiéndose con Maduro en las presidenciales.

Giros políticos

En 2024, el partido Primero Justicia decidió expulsar a Capriles y a otros miembros. La acusación formal fue haber actuado en contra de la línea unitaria de la oposición y de supuestamente favorecer al régimen. Esta decisión puso fin a una larga militancia de Capriles en el partido que ayudó a crear en el año 2000.

En un giro político significativo, en abril de 2025, la Contraloría General de la República levantó la inhabilitación que pesaba sobre Capriles. Analistas políticos sugieren que esta habilitación podría ser parte de una estrategia del gobierno para fragmentar a la oposición y presentar una imagen de pluralidad en el proceso electoral.

A pesar de esta controversia, Capriles ha mantenido su postura, defendiendo el voto como una "expresión de resistencia" y abogando por la negociación como la vía para resolver la crisis venezolana.