Guardia Civil española pone, de nuevo bajo la lupa, a empresario venezolano por escándalo de corrupción

“Mira si hay algo de este en Interpol”, se lee en un mensaje de texto vía WhatsApp enviado por el comisionista Víctor Aldama a Koldo García, entonces asesor del exministro de Treansporte, José Luis Ávalos, todos envueltos en una trama de corrupción que muerde el intestino del gobierno de Pedro Sánchez, en España.

Aldama se refería a Henrique Rodríguez Guillén, relacionado con la trama de los hidrocarburos, ya que fue su empresa Suelopetrol, socia estratégica de la compañía pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) la que firmó en marzo de 2021 el contrato de arras para la compra de un chalet en Cádiz, que la trama puso a disposición del ex ministro Ábalos a cambio, presuntamente, de sus gestiones para conseguir una licencia de operación para Villafuel.

Y es que, según The Objetive, entre el nuevo material incorporado al caso hidrocarburos aparecen una serie de conversaciones por WhatsApp entre Aldama y García. En ellas, el comisionista pide al asesor ministerial de José Luis Ábalos que investigue ciertos perfiles de personas con las que se relaciona. En concreto, con un empresario venezolano muy cercano al chavismo, de quien el empresario imputado por dos casos de corrupción quería saber si la Interpol tenía “algo”. Para ellos recurrió a los contactos que García tenía en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por favor, mírame urgente si tiene algún tema internacional o algo con Interpol, ¿vale?, que Henrique viaja conmigo mañana. Míramelo, por favor. Gracias”. El mensaje de audio se lo envía en febrero de 2021, cuando el comisionista estaba organizando uno de sus viajes de negocios relacionados con la trama. Sospechaba que, por su cercanía al régimen de Nicolás Maduro, su socio venezolano pudiese tener algún tipo de petición internacional de busca y captura o alguna sanción de entrada en el destino al que se dirigían.

Aldama remite a Koldo una fotografía del pasaporte del empresario emitido por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La instrucción es simple y la respuesta de Koldo García, unas horas más tarde, también: “Oye, estoy en ello. Te respondo en un rato”.

Antecedentes

Rodríguez Guillén estaría, según El Independiente, relacionado con la trama de los hidrocarburos, ya que fue su empresa Suelopetrol, socia estratégica de la compañía pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) la que firmó en marzo de 2021 -poco después de esa consulta a las bases de Interpol- el contrato de arras para la compra del chalet en Cádiz.

No era la primera vez que integrantes de la presunta trama de corrupción recurrían a Koldo García para que este realizase gestiones de este tipo, relacionadas con bases de datos policiales. Cabe recordar que el ex asesor de Ábalos tenía multitud de contactos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que incluso había realizado gestiones para colocar a los agentes amigos en embajadas y puestos de relevancia.

El empresario criollo fue mencionado por primera vez en el documento que realizó la UCO de la Guardia Civil sobre el exministro de Transportes que precedió su imputación. En ese primer dosier, aparece vinculado a Aldama al ser Henrique quien iba a comprar el chalé en La Alcaidesa (Cádiz) que finalmente terminó disfrutando el exministro durante el verano de 2021.

En enero de ese año, cuando Ábalos dirigía el todopoderoso ministerio y ostentaba la secretaría de Organización del partido socialista, le encargó al que fuera su asesor, Koldo García, que le ayudara en las gestiones de la compra de una vivienda.

Koldo, a su vez, le pidió a Aldama esta ayuda, según consta en los diferentes mensajes del sumario. La UCO dejó por escrito que en un primer momento "la compra formal del inmueble" de Cádiz la iba a realizar "un tal Henrique, venezolano vinculado... a Suelopetrol". En el informe se detalla que "Henrique firma el contrato de arras como parte compradora el 1 de marzo de 2021" del chalé, pero finalmente el asunto se frustra.

La UCO explica que se desconocen las razones por las que Aldama decide, durante ese mismo mes de marzo, prescindir de Henrique y vuelve a encomendar a otro empresario que se encargue de contactar con "una persona nueva de nombre Claudio, vinculado a Villafuel". Se trataba de Claudio Rivas, mano derecha de Aldama, y uno de los cabecillas de la trama de los hidrocarburos. Rivas fue detenido junto a Aldama el pasado mes de octubre, acusados de defraudar a Hacienda más de 180 millones de euros.

El vínculo con los hidrocarburos

Tras levantarse el secreto de sumario en el caso de los hidrocarburos, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se ha descubierto que la UCO ha conseguido más información sobre Rodríguez Guillén.

Dentro del catálogo de bienes de Víctor de Aldama, la Guardia Civil hace referencia a una empresa llamada World Magic in the Villages SL, de la que Aldama es administrador único desde diciembre de 2020 y que tiene como objeto social "alojamientos turísticos". Esta empresa fue comprada en febrero de 2021 por una empresa del empresario venezolano. Meses más tarde, Aldama vuelve a comprar la misma empresa a Henrique.

La UCO destaca en el informe que Henrique José Rodriguez Guillén aparece como administrador único de ciertas empresas que llaman su atención. Tres de ellas (entre la que está SUELOPETROL SL), dedicadas "a la investigación, exploración, explotación, importación, almacenamiento, refino, petroquímica" que suman respectivamente 22.159.260 euros de capital social. Además, figuran otras dos empresas vinculadas al sector inmobiliario.