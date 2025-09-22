González y Machado sobre informe ONU: Venezuela enfrenta “crisis estructural”, hay “crímenes y violaciones a DD. HH.”

Los líderes opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado se dirigieron a la comunidad internacional para exponer su posición en cuanto a la situación política, social y económica en Venezuela y al reciente informe emitido por la ONU.

González afirmó que el país atraviesa un momento crítico tras décadas de lucha cívica por recuperar la democracia. Señaló que, según informes de organismos de Naciones Unidas y ONGs, el régimen de Nicolás Maduro ha cometido violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Entre 2010 y 2022, se habrían registrado más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales en el país, según datos presentados por González.

Por su parte, Machado señaló que desde las protestas ciudadanas de 2014 se han producido más de 18.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos, de las cuales más de 2.500 ocurrieron en los últimos 15 meses. Indicó que estas detenciones incluyen casos de tortura, malos tratos, desaparición forzada y hostigamiento a familiares de los presos.

A través de sus redes sociales, ambos destacaron además la situación económica y social de Venezuela. Señalaron que "la hiperinflación ha provocado la migración de alrededor de nueve millones de personas, equivalente al 30 % de la población", y atribuyeron el sostenimiento del ejecutivo venezolano a "actividades ilícitas como tráfico de drogas, minerales, metales, armas y seres humanos", que superarían los ingresos generados por la industria petrolera.

González y Machado alertaron sobre la dimensión internacional de estas actividades, que consideran una amenaza para la seguridad y estabilidad regional.

González aseguró que la soberanía popular, ejercida en las elecciones del 28 de julio de 2024, "fue usurpada por Maduro", y defendió que el camino seguido por los opositores ha sido pacífico y democrático. Señaló que la salida del régimen requiere la acción organizada de los demócratas venezolanos y de aliados internacionales, y respaldó la designación del llamado “cartel de los soles” como organización terrorista por parte de la administración de Donald Trump y otros gobiernos de la región.

También respaldó los operativos antinarcóticos en el mar Caribe coordinados por Estados Unidos y otros países latinoamericanos y europeos, que consideran necesarios para desmantelar la estructura criminal que obstaculiza el restablecimiento de la soberanía popular.

Machado concluyó su intervención haciendo un llamado a la comunidad internacional para que respalde la soberanía popular en Venezuela, desmantele las estructuras criminales y garantice el procesamiento judicial de los responsables de violaciones a los derechos humanos. Subrayó que la oposición venezolana está preparada para asumir el gobierno, y que la transición democrática contribuiría a la estabilidad regional, el regreso de migrantes y el fortalecimiento de la justicia y la paz.