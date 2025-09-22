Gobierno venezolano entrena a civiles para defensa ante eventual agresión militar estadounidense

Este fin de semana, civiles venezolanos participaron en entrenamientos militares organizados en distintas comunidades de Caracas.

Amas de casa, empleados públicos, trabajadores y militantes oficialistas recibieron instrucción en el uso de armas y estrategias de combate, como parte de la orden emitida por el presidente Nicolás Maduro de preparar al pueblo ante una eventual agresión militar por parte de Estados Unidos.

Durante la jornada, los participantes practicaron cómo empuñar fusiles, apuntar y desplazarse en escenarios de combate. Asimismo, se dictaron talleres sobre atención de heridos y técnicas de medicina de urgencia en contextos de guerra.

Algunos asistentes manifestaron públicamente su disposición a defender al país: “Estamos dispuestos a morir si es necesario por la patria”, señaló un militar. Otras voces coincidieron en que el entrenamiento fortalece la capacidad de respuesta de la población.

Las imágenes de civiles armados recordaron los ejercicios de 2017, cuando el gobierno también organizó prácticas similares bajo la premisa de una posible invasión estadounidense durante la administración de Donald Trump.