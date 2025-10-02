Gobierno venezolano condena intercepción israelí contra flotilla para Gaza

El Gobierno de Nicolás Maduro se pronunció en un comunicado rechazando la intercepción de algunas de las embarcaciones que hacen parte de la flotilla, con dirección a Gaza.

Este miércoles, organizadores de la flotilla denunciaron que las fuerzas navales israelíes habían “interceptado y abordado ilegalmente” embarcaciones en aguas internacionales, calificándolo de “ataque ilegal contra humanitarios desarmados”. También publicaron un video en el que se veía cómo algunos barcos eran atacados con cañones de agua.

Ante esto, la administración venezolana repudió los hechos calificándolos como “cobardía”.

“Este abordaje militar en aguas internacionales expone, una vez más, la naturaleza criminal del régimen sionista, que ataca una misión civil y pacífica cuyo único propósito era llevar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria a un pueblo palestino sometido al hambre y al exterminio”, detalla un comunicado.

La misiva, publicada por el Ministro de Exterior, Yván Gil, afirma que “el bloqueo a la ayuda humanitaria es una herramienta de guerra deliberada, buscando aniquilar por inanición a la población para complementar sus bombardeos indiscriminados”.

“Resulta miserable y grotesco que quienes perpetran una limpieza étnica televisada se atrevan a calificar como "amenaza a la seguridad" a barcos cargados de alimentos y esperanza”, agrega el texto.

En el comunicado el Gobierno asegura que “la única y verdadera amenaza para la paz mundial es el sionismo, una ideología colonialista y de apartheid que sistemáticamente el derecho internacional y la decencia humana”.