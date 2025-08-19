Gobierno rechaza acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y denuncia “amenazas” contra la región

El gobierno de Venezuela rechazó las recientes acusaciones de Estados Unidos que vinculan al país con actividades de narcotráfico y calificó la postura de Washington como una “desesperación” ante el fracaso de sus políticas en la región.

A través de un comunicado oficial difundido por el canciller Yván Gil en su canal de Telegram, Caracas aseguró que las declaraciones del gobierno estadounidense constituyen una “difamación” que no solo afecta a Venezuela, sino que “pone en riesgo la paz y estabilidad de toda la región”, incluida la Zona de Paz declarada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“El que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región”, señala el texto, que destaca los esfuerzos del país en la lucha contra el crimen organizado desde la expulsión de la DEA en 2005. Según el gobierno, en este tiempo se han logrado “resultados contundentes” mediante capturas, desmantelamiento de redes y control de fronteras y costas.

El comunicado sostiene que, mientras Estados Unidos recurre a “amenazas”, Venezuela “avanza con firmeza en paz y soberanía” y defiende que “la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos”.

Asimismo, el texto reitera que “cada declaración agresiva confirma la incapacidad del imperialismo para doblegar a un pueblo libre y soberano” y subraya que “el pueblo de Bolívar y Chávez seguirá venciendo cualquier intento de intervención”.

El pronunciamiento cierra afirmando que Venezuela se mantiene como “un faro de dignidad, resistencia y seguridad para América Latina y el mundo”.