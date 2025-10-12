Gobierno instaló estatuas de caciques Guaicaipuro y Urquía en autopista de Caracas

El presidente Nicolás Maduro encabezó este domingo 12 de octubre la inauguración de dos estatuas en homenaje al Gran Cacique Guaicaipuro y la Cacica Urquía, ubicadas en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, conocida como Francisco Fajardo, en Caracas.

Las esculturas, creadas por el artista venezolano Manuel Peñón, fueron instaladas en el borde norte de la vía, en el monumento conocido como Caracas Bella, a la altura de Parque Los Caobos. El acto formó parte de las actividades por el Día de la Resistencia Indígena y Descolonización de Nuestra América, y contó con la presencia de altos funcionarios del Gobierno nacional, además de un amplio despliegue policial, reseñó El Nacional.

Durante la ceremonia, Maduro destacó que las obras representan un acto de “justicia histórica” hacia los pueblos originarios. “Antes, esta autopista llevaba el nombre de Francisco Fajardo, un genocida. Hoy, con orgullo, lleva el nombre de nuestro gran cacique Guaicaipuro y su amada Urquía”, expresó el mandatario.

El presidente también describió las esculturas: Guaicaipuro sostiene “un mazo de combate con el que le reventó la cabeza y los dientes al imperio español”, mientras que Urquía “levanta el penacho rojo, símbolo de su liderazgo y del amor por su pueblo”.

Guaicaipuro y Urquía representan el espíritu de la resistencia, la unión de nuestros pueblos y la victoria sobre el colonialismo”, agregó Maduro, quien sostuvo que las figuras no solo evocan la historia indígena, sino también el presente de resistencia de los pueblos latinoamericanos.

Debido al acto de inauguración, la autopista permaneció cerrada durante varias horas, lo que generó congestionamiento vehicular en distintos puntos de la capital.