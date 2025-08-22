Gobierno inicia entrenamiento de jóvenes para "la defensa de la patria" en La Guaira

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, participó este viernes en la apertura del “Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria”, desarrollado en Carmen de Uria, estado La Guaira, en un acto que buscó formar a jóvenes en valores y prácticas de disciplina cívica y defensa nacional.

La jornada comenzó con el toque de diana, la izada de la bandera y la interpretación del Himno Nacional, acompañados por miembros de la Juventud del PSUV (Jpsuv). Durante el evento, Cabello enfatizó la necesidad de que el partido cuente con cuerpos de combatientes capaces de proteger al país frente a lo que calificó como amenazas externas e injerencia extranjera.

El líder oficialista convocó a los interesados a inscribirse el 23 y 24 de agosto, asegurando que el registro se realizará en todas las plazas del país, siguiendo un llamado hecho previamente por el presidente Nicolás Maduro. “El presidente llamó a filas a todos los venezolanos que aman la patria. Nuestro partido debe organizarse para defender al pueblo y garantizar la soberanía nacional”, señaló Cabello.

Como parte de la actividad, Cabello junto a Darío Vivas encabezaron una marcha por las calles de Carmen de Uria, integrando a los jóvenes participantes en dinámicas de formación física y cívica. El evento busca consolidar el entrenamiento de nuevos militantes en valores de disciplina, compromiso y lealtad al país, dentro del marco de las actividades del PSUV.