Gobierno inicia convocatoria a milicianos para “defensa” del país ante amenazas estadounidenses

En las plazas Bolívar de todo el país inicia este sábado la jornada de alistamiento promovida por Nicolás Maduro, quien convocó a todos los milicianos y reservistas a unirse para activar el “plan nacional de soberanía y paz Simón Bolívar”.

El llamado, hecho por el mandatario, hace frente a las supuestas “amenazas” de Estados Unidos, que aboga por hacer uso de “todos sus recursos” para “poner fin al narcotráfico” con buques desplegados en el mar Caribe.

“He considerado oportuno que sábado y domingo tengamos una gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos, de todos los reservistas y de todos los ciudadanos que quieran dar un paso al frente para decirle al imperialismo que ya basta de amenazas”, dijo Maduro en un reciente acto.

Y reiteró que “Venezuela rechaza” la postura estadounidense e “intervencionista”.

Esta jornada de alistamiento tendrá lugar en todos los cuarteles militares disponibles, así como en las plazas de las localidades de todo el país y las bases militares del Ejército y la Milicia.

“Lo que se exige desde Venezuela es que se respete el derecho de América Latina y el Caribe a ser verdaderamente independientes y a construir sus propios modelos económicos, militares y populares sin imposiciones externas”, apuntó Maduro.

Esta misma semana, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, una medida que se enmarcan en su “plan de paz” para garantizar la “tranquilidad y la soberanía” ante amenazas externas.

Esta medida fue presentada poco después de que el Gobierno estadounidense situara en 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) la recompensa a cambio de información que facilite el arresto de Maduro.