Gobierno exige información a Trinidad sobre exploración de ExxonMobil en zona fronteriza

El gobierno venezolano ha solicitado formalmente a Trinidad y Tobago detalles sobre las pruebas de campo que la multinacional petrolera ExxonMobil llevará a cabo en un bloque marítimo de aguas ultraprofundas recientemente adjudicado por la nación caribeña. Según información divulgada por la agencia Reuters, Caracas busca esclarecer la localización exacta de las operaciones para determinar si los descubrimientos potenciales podrían extenderse hacia aguas bajo su jurisdicción.

La solicitud fue presentada a través de una nota diplomática que la vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó al jefe interino de la misión diplomática trinitense en Caracas, Dayne-Marc Chin Slick, recoge Reuters.

Esta reunión, celebrada a principios de octubre, sirvió como plataforma para que Venezuela exigiera información sobre el proyecto, que marca el regreso de ExxonMobil a Trinidad para actividades de exploración de petróleo y gas en un bloque ubicado cerca de la frontera marítima con Venezuela. El área en cuestión se encuentra en las inmediaciones del campo Stabroek, operado por ExxonMobil en Guyana, lo que añade complejidad al panorama regional.

Venezuela basó su solicitud en el Artículo 8 del tratado de delimitación de fronteras firmado por ambos países, el cual obliga a notificar cualquier actividad de exploración que se desarrolle a menos de 500 metros de la línea divisoria marítima. Las aguas que separan a Venezuela de Trinidad y Tobago son extremadamente cercanas, con una distancia mínima de solo 9,7 kilómetros en su punto más cercano.

En respuesta, el gobierno de Trinidad y Tobago señaló que tiene previsto compartir con Venezuela la información sobre un estudio sísmico que se llevará a cabo en 2026, aunque aclaró que no podrá proporcionar detalles adicionales sobre el alcance de las operaciones de ExxonMobil ni confirmar si los descubrimientos podrían afectar aguas venezolanas. Según un memorando interno citado por Reuters, el gobierno trinitense se encuentra sujeto a acuerdos de confidencialidad con ExxonMobil, lo que limita la divulgación de información relacionada con las actividades del bloque TTUD-1.

Este enfrentamiento diplomático ha alcanzado un punto álgido, luego de que la Asamblea Nacional venezolana declarara persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Además, el presidente Nicolás Maduro suspendió varios acuerdos energéticos bilaterales, incluido uno relacionado con el campo de gas Dragón, que Venezuela comparte con Trinidad y Tobago y con Shell.

Aunque hasta abril de 2025 ambos países mantenían una relación energética fluida, la situación ha cambiado drásticamente desde el cambio de gobierno en Trinidad y Tobago. La postura de Puerto España hacia Caracas ha sido calificada por Rodríguez como "hostil", en un contexto regional donde la presencia de ExxonMobil en áreas marítimas disputadas del Caribe está exacerbando las tensiones.