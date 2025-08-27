Gobierno denuncia presencia de buques estadounidenses frente a costas venezolanas para la próxima semana

El Gobierno nacional alertó este martes sobre un presunto despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluiría un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido frente a las costas venezolanas la próxima semana, en medio de lo que calificó como “acciones hostiles” de la Administración de Donald Trump.

La Misión Permanente de Venezuela ante la ONU remitió una carta en la que denuncia “la escalada de amenazas” y asegura que la presencia de buques como el USS Lake Erie y el USS Newport News constituye “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.

El texto, compartido en Telegram por los ministros Yván Gil y Freddy Ñáñez, señala que, según fuentes internacionales, la llegada de estos buques estaría prevista para principios de la próxima semana, aunque no especifica la misión concreta de las embarcaciones.

Venezuela calificó la presencia del submarino nuclear como un “claro acto de intimidación” y recordó que, según el Tratado de Tlatelolco (1967), ratificado por Estados Unidos, América Latina y el Caribe son Zonas Libres de Armas Nucleares. La misión venezolana subrayó que la presencia de un submarino nuclear ofensivo contradice los compromisos históricos de desarme y solución pacífica de conflictos, y destacó que la región fue declarada zona de paz en 2014.

Asimismo, advirtió que la llegada de un submarino nuclear sin información sobre su carga ni reglas de empleo vulnera los principios del tratado y afecta la confianza colectiva en el régimen de desnuclearización regional.