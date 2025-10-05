Gobierno de Petro inicia contactos diplomáticos con Venezuela por liberación de presos colombianos

El Gobierno de Colombia confirmó que mantiene gestiones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro para lograr la liberación de ciudadanos colombianos que permanecen detenidos en Venezuela bajo circunstancias calificadas como "arbitrarias".

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, informó a Noticias RCN que Bogotá ha iniciado contactos directos con las autoridades venezolanas para abordar este tema, luego de varios meses sin avances ni información clara sobre la situación de los detenidos.

Villavicencio recordó que el gobierno de Gustavo Petro no reconoce los resultados de las elecciones venezolanas de 2024, pero aclaró que esa posición no impide los esfuerzos humanitarios en favor de los connacionales privados de libertad.

Venezuela llegó a acuerdos con Estados Unidos para liberar a seis personas; nosotros también estamos adelantando negociaciones con el mismo propósito”, señaló la canciller.

Según los datos que maneja la Cancillería, cerca de 40 colombianos permanecen recluidos en cárceles venezolanas, presuntamente por motivos políticos o sin las debidas garantías procesales.

La ministra detalló que se ha reunido recientemente con los familiares de los afectados y reiteró el compromiso del Ejecutivo colombiano de emplear todos los mecanismos disponibles en el marco del derecho internacional humanitario.

Villavicencio insistió en que Colombia no pide trato preferencial, sino el cumplimiento del debido proceso. “Queremos que tengan acceso a sus abogados y que, si no existen cargos legítimos, sean puestos en libertad”, subrayó.

Estas gestiones, aseguró, forman parte de una estrategia diplomática más amplia destinada a garantizar la protección de los derechos humanos de los colombianos en el exterior, incluso en contextos políticos complejos como el venezolano.