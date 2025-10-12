Gobierno conmemora Día de la Resistencia Indígena con acto en el Panteón Nacional

Las autoridades del Gobierno nacional realizaron este domingo un acto solemne en el Panteón Nacional, en Caracas, para conmemorar los 533 años de la Resistencia Indígena, fecha que rinde homenaje a la lucha de los pueblos originarios frente a la colonización europea.

El evento estuvo encabezado por la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, quien entregó el tricolor nacional a los cadetes de la Academia Militar de Venezuela para su izada en el Foro Libertador.

Durante su intervención, Vidal exaltó el legado de los pueblos originarios y la reivindicación de sus héroes ancestrales. “Solo en Venezuela, en esta patria india que nos enseñó el Comandante Hugo Chávez, nuestros pueblos indígenas tienen el honor de contar con Apacuana y Guaicaipuro en el Panteón”, expresó.

La ministra subrayó que el 12 de octubre no debe verse como el inicio de una etapa colonial, sino como símbolo de la “persistencia de una memoria ancestral que se niega a ser borrada”. Asimismo, advirtió sobre lo que calificó como un “asedio del imperialismo norteamericano”, al que comparó con los invasores de 1492. “Hoy enfrentamos otros barcos, pero con misiles, y seguimos en resistencia activa y en ofensiva permanente”, dijo.

Como parte del acto, se colocaron ofrendas florales ante los restos del Libertador Simón Bolívar y los caciques Guaicaipuro y Apacuana, figuras emblemáticas de la resistencia indígena venezolana.

A la ceremonia asistieron los ministros Ernesto Villegas (Cultura), Julio León Heredia (Agricultura y Tierras), Ángel Prado (Comunas y Movimientos Sociales), Julio García Zerpa (Servicio Penitenciario), Raúl Paredes (Hábitat y Vivienda), Yelitze Santaella (Mujer e Igualdad de Género), Carlos Mast (Atención de las Aguas) y Juan José Ramírez (Obras Públicas).

El Día de la Resistencia Indígena, celebrado cada 12 de octubre, constituye un reconocimiento a la defensa histórica de los pueblos originarios por preservar sus territorios, tradiciones, lenguas y formas de vida frente a los procesos coloniales.