Gobierno condena autorización de Trump a la CIA para operaciones en Venezuela

El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó la aprobación del presidente Donald Trump a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana calificó esta medida como “belicista y extravagante”.

“El Presidente de los Estados Unidos admite públicamente haber autorizado operaciones para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela. Esta afirmación sin precedentes constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”, cita el comunicado.

Aseguran que “observan con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe” y los califican como una “política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela”.

“Es evidente que tales maniobras buscan legitimar una operación de "cambio de régimen" con el fin último de apropiarse de los recursos petroleros venezolanos”, agrega la misiva.

También denuncian que “las declaraciones del mandatario estadounidense persiguen estigmatizar a la migración venezolana y latinoamericana, alimentando discursos xenófobos y peligrosos”.

Por su parte, anuncian que mañana la misión permanente venezolana en la ONU “elevará esta denuncia ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General, exigiendo rendición de cuentas al Gobierno de los Estados Unidos y la adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe”.

“La comunidad internacional debe comprender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato”, concluye el escrito.

Vale recordar que, este miércoles, el gobierno del presidente Donald Trumpaprobó de forma secreta operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela, según reportó The New York Times, y que luego fue confirmada por el propio mandatario.

Esta autorización le otorga a la CIA la capacidad de llevar a cabo acciones letales y otros tipos de intervenciones en el país sudamericano, marcando un nuevo capítulo en la presión de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La autorización, conocida como el “hallazgo presidencial”, es una de las formas más discretas en que se ejerce el poder ejecutivo en asuntos de inteligencia, y permite a la CIA operar de manera unilateral en Venezuela o en el marco de una operación militar más amplia.

En sus declaraciones, Trump justificó esta decisión en dos razones principales: la llegada de criminales a Estados Unidos, a quienes acusó de haber sido enviados por el gobierno venezolano tras la liberación de las prisiones, y el flujo de drogas provenientes de Venezuela.

“Nos enviaron criminales a través de la frontera. Los vamos a devolver", expresó Trump, refiriéndose a los migrantes que, según él, ingresaron a su país como parte de una "política de fronteras abiertas".

Además, subrayó que Venezuela es un punto clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. "Vamos a detener las drogas que vienen por mar y también las que llegan por tierra", añadió, mostrando su intención de redoblar la presión sobre el gobierno de Maduro.