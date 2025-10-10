Gobierno amplía operativo de defensa con despliegue en Aragua, Falcón y Zulia

El presidente Nicolás Maduro, precisó que este viernes se activó a las 00:00 horas en tres Zonas de Defensa Integral en los estados Aragua, Falcón y Zulia.

En el marco del despliegue de la Operación Independencia 200, expuso que “hoy, desde las 5:00 de la mañana, se activó la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) y todas las fuerzas sociales de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, Falcón y Aragua, cuyos estados son vitales” para el noroccidente del país.

A través de su canal de telegram, apuntó que las tres entidades cumplen con el desarrollo, despliegue, evaluación y puesta en marcha de las 27 acciones fundamentales para garantizar la capacidad de defensa del país. “La Operación Independencia 200 fue activada y va a la carga, a la batalla y a la victoria en perfecta fusión militar-popular-policial”, expresó

Por su parte, durante la madrugada de este 10 de octubre, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, dio inicio a la activación militar, donde recalcó que “ante cualquier agresión contra nuestro país, las armas de la República estarán en manos del Pueblo”.

“El mundo está viendo amenazas permanentes y constantes contra nuestro país de parte del imperialismo norteamericano. Su intención es robarse los recursos naturales de Venezuela. Ellos enmascaran la narrativa que tienen y hablan de combate al narcotráfico y al terrorismo pero los mayores cárteles del mundo operan en los Estados Unidos”, dijo Cabello durante un contacto informativo en Venezolana de Televisión (VTV).

Aseveró que Estados Unidos “se mantiene ensañado contra Venezuela” bajo la “excusa” de que en el territorio se cometen hechos ilícitos. “Venezuela ha demostrado, según reportes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que está libre de cultivos de droga, no hay procesamiento y el tráfico en sus fronteras es muy bajo”, recordó.