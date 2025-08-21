Gladys Requena, inspectora general de tribunales, habría renunciado ante el TSJ mientras investigan “conspiraciones”

Durante su efervescente alocución en la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, anunció este miércoles la renuncia de Gladys Requena a su cargo como inspectora general de tribunales. La información se conoció mientras que en las redes sociales se difunden rumores sobre presuntas detenciones por “conspiración”.

En la sesión parlamentaria, Rodríguez señaló que Requena, que fue ministra de la Mujer en el chavismo, remitió una carta en la que expresó “su decisión irrevocable de renunciar”.

Añadió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había recibido la notificación de su salida y nombró de forma provisional a otra persona para ocupar el cargo.

Rodríguez constituyó la Comisión Preliminar que designará el Comité de Postulaciones Judiciales, esto, como parte del procedimiento para nombrar al nuevo inspector o inspectora general de tribunales.

Además, indicó que el Comité de Postulaciones Judiciales tiene un tiempo de activación de dos años, que ya se cumplieron, y la coordinación de la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales cumplirá con los lapsos establecidos en la ley para la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Sin embargo, el periodista Jesús Medina Ezaine indicó: “Gladys Requena no renunció, la hicieron renunciar y está siendo investigada por presunta conspiración”.