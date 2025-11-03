Fuerza Armada venezolana exhibe su capacidad defensiva en medio de tensiones con EE. UU.

La Armada venezolana difundió este lunes un video institucional en el que exhibe parte de su equipamiento táctico y sus capacidades operativas. En las imágenes se observan diferentes tipos de armamento, incluyendo lanzagranadas, fusiles de precisión y ametralladoras, utilizados por las unidades de defensa marítima del país.

El contenido fue publicado en las redes sociales oficiales de la institución, acompañado del mensaje: “Encontramos en nuestra misión, el más grande de los honores”, en referencia al compromiso de las fuerzas armadas con la defensa del territorio nacional.

La difusión del material ocurre mientras aumenta la presencia militar estadounidense en el mar Caribe, donde el Comando Sur y la Cuarta Flota Naval realizan ejercicios de entrenamiento y operaciones de interdicción contra el narcotráfico en zonas próximas a las costas venezolanas.

Estas maniobras, desarrolladas en Puerto Rico y otras áreas de la región, forman parte de una estrategia de seguridad implementada por Washington para reforzar la vigilancia marítima y combatir actividades ilícitas, según informó el Comando Sur.

En paralelo, las relaciones entre Caracas y Washington se mantienen tensas. Aunque el expresidente Donald Trump negó que existan planes para ataques directos contra Venezuela, medios estadounidenses han reportado la autorización de operaciones encubiertas de inteligencia en el país.

El Gobierno venezolano respondió calificando las acciones estadounidenses como una “amenaza a la soberanía nacional”, y advirtió que cualquier incursión militar sería considerada una agresión. La Cancillería también expresó su apoyo al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien cuestionó recientes bombardeos atribuidos a Estados Unidos que, según datos oficiales venezolanos, habrían dejado más de 60 víctimas fatales.