Foro Penal reporta 823 presos políticos en Venezuela: hay 91 extranjeros

Foro Penal reportó, este martes 9 de septiembre, 823 presos políticos en Venezuela, incluidos 91 de nacionalidad extranjera. La información la ofreció la ONG a través de sus redes sociales.

Destacó el organismo que el registro de los detenidos por razones políticas rige hasta el lunes 8 de septiembre.

La ONG refirió que 723 hombres y 100 mujeres están privados de libertad. Asimismo, permanecen tras las rejas 653 civiles y 170 militares.

Un total de 819 adultos y cuatro adolescentes se encuentran bajo arresto.

Han sido encarceladas 11 personas y otras cuatro fueron excarceladas, desde la semana pasada, detalló Foro Penal.

La organización registró 156 ciudadanos condenados y 667 no condenados por motivaciones políticas.

Del total de presos políticos, se desconoce el paradero o destino de 45 ciudadanos, señala la ONG.