Foro Penal reporta 816 presos políticos, entre ellos 89 extranjeros

La ONG Foro Penal informó este martes que en Venezuela hay 816 presos políticos, de los cuales 89 son ciudadanos extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad. La mayoría de ellos fueron arrestados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición.

Según el reporte, publicado en Instagram, hasta el 26 de agosto permanecen detenidos 720 hombres y 96 mujeres, entre ellos 812 adultos y cuatro menores de entre 14 y 17 años. De este total, 646 son civiles y 170 militares. Además, la organización denunció que 42 personas se encuentran en paradero desconocido.

El balance refleja ocho excarcelaciones y nueve nuevos arrestos en la última semana, entre ellos un militar. La cifra de mujeres detenidas bajó de 98 a 96, mientras que la de hombres subió de 717 a 720.

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha registrado 18.474 casos de detenciones políticas en Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Maduro y el fiscal general, Tarek William Saab, niegan la existencia de presos políticos y aseguran que los detenidos están procesados por delitos comunes, una versión rechazada por ONG y líderes opositores.