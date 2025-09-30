Foro Penal contabiliza 838 presos políticos en Venezuela, entre ellos 94 extranjeros

Foro Penal reportó este martes un total de 838 presos políticos en Venezuela. La ONG destacó que de esa cantidad se registran 94 ciudadanos de nacionalidad extranjera.

La organización precisó que 834 detenidos por motivos políticos son adultos y cuatro, adolescentes.

Acotó que del mencionado número de presos, se desconoce el paradero de 44.

Detalló que 665 son civiles y 173, militares. Además, hay 735 hombres y 103 mujeres privados de libertad por razones de política.

Con base en los registros contabilizados hasta el lunes 29 de septiembre, Foro Penal menciona 11 encarcelaciones y ninguna excarcelación, desde la semana pasada.

También refirió que hay 156 condenados y 682 no condenados.