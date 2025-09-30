El diario plural del Zulia


Foro Penal contabiliza 838 presos políticos en Venezuela, entre ellos 94 extranjeros

Con base en los registros contabilizados hasta el lunes 29 de septiembre, la ONG menciona 11 encarcelaciones y ninguna excarcelación, desde la semana pasada. Del número de detenidos, se desconoce el paradero de 44
Política y DineroVF Home
Oscar Andrade
@telodije65 Referencial | VOA

Foro Penal reportó este martes un total de 838 presos políticos en Venezuela. La ONG destacó que de esa cantidad se registran 94 ciudadanos de nacionalidad extranjera.

La organización precisó que 834 detenidos por motivos políticos son adultos y cuatro, adolescentes.

Acotó que del mencionado número de presos, se desconoce el paradero de 44.

Detalló que 665 son civiles y 173, militares. Además, hay 735 hombres y 103 mujeres privados de libertad por razones de política.

Con base en los registros contabilizados hasta el lunes 29 de septiembre, Foro Penal menciona 11 encarcelaciones y ninguna excarcelación, desde la semana pasada.

También refirió que hay 156 condenados y 682 no condenados.

Siga leyendo
Lea también

Policía asesina de un disparo a su pareja usando su arma de reglamento en plena…

Papa León XIV insta a Hamás a aceptar plan de paz de Trump para Gaza

Autoridades zulianas impulsan el diálogo nacional con la instalación del Consejo por…

Hasta 30 años de cárcel podría enfrentar venezolano que se hizo pasar por adolescente…

Comentarios
Cargando...