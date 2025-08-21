Foro Penal confirma la detención de un francés y un polaco en Venezuela

La ONG venezolana Foro Penal reportó este jueves la detención de dos ciudadanos extranjeros en el país: el francés Camilo Castro y el polaco Sergiy Rudavskyy.

Según información proporcionada a Efe, Castro fue arrestado el 26 de junio en Paraguachón, una localidad fronteriza con Colombia en el estado Zulia, mientras que Rudavskyy fue detenido el 7 de enero cuando viajaba en un barco privado hacia la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.

Con estos arrestos, el Foro Penal suma 89 extranjeros detenidos en Venezuela, a quienes considera presos políticos, incluidos aquellos venezolanos con doble nacionalidad.

La organización subraya además que el número total de presos políticos en el país asciende a 815, de los cuales 717 son hombres, 98 mujeres, y 646 son civiles. De los detenidos, 169 son militares, y la mayoría de los arrestados son adultos (811), aunque también hay cuatro adolescentes entre los encarcelados.

De acuerdo con el informe, ocho personas permanecen encarceladas mientras que una ha sido excarcelada, además de 155 condenados y 660 no condenados. Asimismo, se desconoce el paradero de 45 personas detenidas.