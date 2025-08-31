Fiscalía Anticorrupción de España investiga a Zapatero por financiación ilegal del PSOE a través de Venezuela

La Fiscalía Anticorrupción de España sigue la pista del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su supesta financiación ilegal del PSOE a través del gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente encargó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) una serie de diligencias de investigación en el marco de la trama Koldo antes del mes de agosto con el objetivo de esclarecer la presunta financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez.

No se descarta que el expresidente del Gobierno socialista haya participado como intermediario. Los investigadores sospechan que Zapatero podría estar relacionado a través de terceras personas y testaferros con cuentas bancarias empleadas para entregar al PSOE los fondos procedentes del régimen de Maduro", añaden.

De acuerdo con la nota de Libertad Digital, "Anticorrupción indaga en la presunta comisión de posibles delitos de corrupción o de blanqueo de capitales por parte de Zapatero. Mientras tanto, se escudriña en paralelo la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Anticorrupción y la UCO están decididos a llevar las investigaciones hasta el final. Es necesario hacer una limpieza en las instituciones".

La nota de Libertad Digital recuerda que el apoyo inicial del gobierno de Pedro Sánchez a Juan Guaidó saltó por los aires después de que la nº 2 del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, viajara a España en enero de 2020: "El Ejecutivo socialista se entregó al régimen de Maduro, que ofreció cupos de petróleo para financiar el PSOE y la presidencia de Sánchez en la Internacional socialista. En este cambio de postura respecto al liderazgo de Venezuela, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero jugó un papel clave y decisivo".

Pruebas en manos de Aldama

Tal y como desveló Libertad Digital en exclusiva el pasado mes de enero, el empresario Víctor Aldama atesoraría pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE. "Concretamente, un sobre con cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por valor de 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. El propio Sánchez fue elegido presidente de la Internacional Socialista a finales de 2022 para los próximos 4 años por aclamación, sin necesidad de votación, ya que su candidatura fue la única que optaba al puesto", se lee en el reportaje.

La presunta financiación de la Internacional Socialista, siempre según el medio español, se habría canalizado con la participación de un testaferro venezolano cercano a José Luis Rodríguez Zapatero con los citados cupos de petróleo que obran en poder del empresario. Aldama tendría información sobre una supuesta cuenta bancaria de Zapatero en Rusia que se habría empleado para enviar los fondos desde Venezuela.