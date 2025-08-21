Fedeagro instala comisión para evaluar financiamiento agrícola por dificultades del sector

El presidente de Fedeagro, Osman Quero Pérez, anunció este jueves la creación de una comisión especial que trabajará en la identificación de estrategias para captar financiamiento destinado a los productores venezolanos. La comisión está compuesta por representantes de Bolpriaven, la Bolsa de Valores de Caracas y la Casa de Bolsa Maximiza, y se encuentra evaluando la creación de nuevos instrumentos económicos que puedan beneficiar al sector agrícola.

En declaraciones para Unión Radio, Quero Pérez explicó que se están analizando diversas iniciativas para facilitar el acceso a financiamiento y mitigar los desafíos actuales. "Estamos considerando varias ofertas que podrían ayudarnos a conseguir más recursos para nuestro sector", indicó.

Por otro lado, el dirigente agrícola mencionó que la superficie sembrada en 2025 es inferior a la del año anterior, debido a las intensas precipitaciones registradas en varias regiones del país. "El año pasado, alcanzamos más de 315 mil hectáreas; este año, hemos sembrado menos", agregó.

A pesar de los retos climáticos, Quero Pérez destacó que la producción de arroz ha sido uno de los rubros más destacados este año, alcanzando un nivel de producción estimado en un 76 % de la demanda nacional.