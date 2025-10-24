Fanb rechaza llamado a magnicidio e invasión a Venezuela

Las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi), de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), realizaron este viernes 24 de octubre ejercicios militares en distintas zonas del país, en los que manifestaron su rechazo a los llamados a intervención extranjera y magnicidio presuntamente promovidos por sectores de la oposición venezolana desde el exterior, informa Últimas Noticias.

Desde tempranas horas, los comandantes de las Redi se pronunciaron en defensa del presidente Nicolás Maduro y de la soberanía nacional. El almirante José Rafael Hernández Abchi, jefe de la Redi Marítima Insular, calificó de “descaro” y “acto miserable” las solicitudes de invasión militar “realizadas por extremistas desde la comodidad del continente europeo”. Aseguró que quienes promueven la guerra “no aman su patria ni obedecen a los valores de independencia y libertad”.

En esa misma línea, los mandos de la Redi Los Andes calificaron de “cobardes” a quienes, según dijeron, buscan el poder político mediante la promoción de sanciones o invasiones extranjeras. “La Fanb y el pueblo de Venezuela desprecian todo acto de solicitud de sanciones o invasión; jamás permitiremos una clase política traidora y entreguista gobernando este país”, expresaron en un comunicado.

Por su parte, la Redi Oriental denunció las “pretensiones de la derecha fascista desestabilizadora” de tomar el poder por la fuerza y ratificó su “respaldo absoluto al presidente Nicolás Maduro”. En tanto, el comandante de la Redi Central, mayor general Jesús Villamizar, calificó esas acciones de “apátridas y genocidas”, y aseguró que forman parte de “intentos por asesinar al jefe de Estado y a líderes políticos y militares”.

La Redi Guayana también se sumó al rechazo y advirtió que quienes promueven sanciones o bombardeos “no pueden ser considerados venezolanos”. “Son traidores a la patria y como tales serán juzgados conforme a la Constitución y las leyes”, indicó el cuerpo castrense.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fanb, general en jefe Domingo Hernández Lárez, reiteró desde esa región que su institución “desprecia a los cobardes” y calificó como “traidores a la patria” a quienes promueven una invasión extranjera. “Solicitar invasiones desde el lujo obtenido de la corrupción, desde Europa, es un acto deplorable. Todo aquel que promueve la guerra es un ignorante y no merece llamarse venezolano”, sostuvo.

Asimismo, las 28 Zonas Operativas de Defensa Integral (Zodi) también se pronunciaron. Desde el Zulia, el general de división Gabriel Enrique Magallanes calificó de “infame” y “entreguista” cualquier llamado a intervención, afirmando que constituye un “crimen de guerra” sancionado por la Corte Penal Internacional y un “delito de traición a la patria”.

En Falcón, el general de división Francisco Luis Moreno expresó una “enérgica condena” a tales declaraciones, asegurando que “quien clama por bombardeos que solo traerían muerte y destrucción no merece llamarse venezolano”.

Desde Lara, el general de división Ibrahim Sirgo Herrera coincidió en que dichas posturas “atentan contra la dignidad del pueblo venezolano” y “transgreden la Carta de las Naciones Unidas”.

Los altos mandos ratificaron que la Fuerza Armada permanecerá en “defensa permanente del país”, asegurando que “no habrá mercenario ni potencia extranjera que pase por encima de la dignidad y la unión del pueblo venezolano”.