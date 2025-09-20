Fanb realiza caravanas en las calles durante despliegue “Los cuarteles van al pueblo”

El despliegue “Los cuarteles van al pueblo” que incluye la instrucción en armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a ciudadanos en las comunidades, inició este sábado.

De acuerdo con Venezolana de Televisión, el operativo busca “garantizar la soberanía e integridad territorial de la nación” ante las amenazas estadounidenses en el mar Caribe.

Se espera que los Cuarteles visiten los cinco mil 336 Circuitos Comunales para entrenar en el sistema de armas a la ciudadanía que se alistó en las filas de la Milicia Bolivariana.

En Caracas, desde horas de la mañana circulan videos de una caravana realizada con vehículos militares desde el Paseo Los Próceres, en las inmediaciones del Fuerte Tiuna.

El movimiento militar se desplazó en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, para “demostrar el poderío militar dispuesto a contrarrestar cualquier amenaza extranjera”.

El ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, aseguró que “la revolución ha demostrado una gran unión cívico-militar para defender la nación de cualquier amenaza extranjera”.

“Este día de hoy es un hito que estamos marcando en la revolución militar que estamos escribiendo juntos”, aseguró Padrino López.

Por su parte, el ministro para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó este sábado que la Milicia pesquera tiene en curso seis movilizaciones marítimas en las costas del territorio venezolano, específicamente; en los estados Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Sucre y Anzoátegui.

Al respecto, Loyo indicó que todos los pescadores alistados en la Milicia pesquera permanecen en entrenamiento. “Los pescadores quieren activar, sumar y adherirse a ese mecanismo que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha llamado a todo el país, a toda la patria, y es el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz”, extendió.