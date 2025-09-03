Fanb a la orden de Trump para lucha contra narcotráfico, según Maduro: “Somos su único aliado”

El presidente Nicolás Maduro afirmó que si el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, busca la paz en Venezuela, su Gobierno es “su único aliado”.

El gobernante aseguró que el país cuenta con experiencia en la lucha contra el narcotráfico y ofreció la colaboración de la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA), los cuerpos policiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para combatir las redes criminales.

Si en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia”, sostuvo, citado por El Tiempo.

El jefe de Estado destacó que su administración ha logrado “resultados concretos” en el enfrentamiento a las estructuras criminales y narcotraficantes. No obstante, reconoció que los canales de comunicación entre Caracas y Washington están “malogrados” y “maltrechos”, y calificó como “una narrativa bien, pero bien absurda” la recompensa fijada por Estados Unidos y su señalamiento como presunto líder de una organización criminal.

Maduro también anunció que reforzará las jornadas de preparación militar ante lo que considera amenazas externas. Según indicó, las actividades de alistamiento a las Fuerzas Armadas no han sido suficientes frente al “consenso nacional de alistarse para defender la patria”.

En ese sentido, adelantó que se implementarán programas de “preparación y entrenamiento masivo de la población en todos los territorios”. Aseguró, además, que 8.200.000 personas están listas para “garantizar la paz que el país jamás había tenido”.