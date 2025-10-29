Exportaciones venezolanas a Colombia registran una caída del 16,9 % en 2025

El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia ha mostrado una tendencia positiva en los primeros ocho meses de 2025, con un volumen de 754,6 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 8,3 % en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, el impulso a este aumento ha sido mayormente impulsado por las importaciones que Venezuela realiza desde Colombia, las cuales alcanzaron los 680,7 millones de dólares, un incremento del 11,9 %.

Por otro lado, las exportaciones venezolanas hacia Colombia han experimentado una caída significativa, con una disminución del 16,9 %, pasando de 88,9 millones de dólares en 2024 a 73,9 millones en 2025. Los productos principales de exportación de Venezuela continúan siendo aquellos de bajo valor agregado, como fundición de hierro, acero, abonos, aluminio y combustibles, lo que refleja la falta de diversificación y de mayor complejidad industrial en su canasta exportadora.

La Cámara Venezolano-Colombiana de Integración (Cavecol) ha señalado que, a pesar del crecimiento en términos generales, la balanza comercial sigue siendo desproporcionada, con una relación de 90-10 a favor de Colombia. Este desequilibrio evidencia el predominio de productos colombianos con mayor valor agregado, como artículos de confitería y materias plásticas, en comparación con los productos venezolanos de menor complejidad industrial.

El estudio también revela que la mayor parte del intercambio comercial entre ambos países transita por las fronteras de Táchira y Paraguachón. A lo largo de 2025, se movilizaron 284 millones de dólares a través de la frontera Táchira–Norte de Santander, mientras que el paso de Paraguachón–Maicao sumó 289 millones de dólares. Este último mantiene su liderazgo en volumen, aunque ha mostrado una leve caída respecto a los 293 millones registrados en 2024. En contraste, la frontera Táchira ha experimentado un crecimiento del 37 %, pasando de 206 millones a 284 millones de dólares, lo que refleja una recuperación significativa de esta zona fronteriza.

En cuanto al comportamiento general del comercio, Cavecol ha destacado que, aunque ha habido una estabilización y algunos aumentos moderados, en los últimos meses se ha notado una tendencia a la baja. Ante esta situación, la Cámara ha instado al gobierno venezolano y a los sectores privados a enfocar esfuerzos en fortalecer la capacidad productiva e industrial del país, para generar exportaciones con mayor valor agregado. Asimismo, recomienda acelerar el proceso de certificación de plantas venezolanas ante el Invima, lo cual permitiría ampliar el acceso de productos venezolanos al mercado colombiano.

Cavecol también sugiere la promoción del comercio de servicios, particularmente en sectores como el turismo y la tecnología, y la implementación de estrategias de inteligencia comercial en las empresas venezolanas para conocer mejor los patrones de consumo colombianos. El informe concluye que Colombia sigue siendo un socio estratégico para Venezuela, dada su proximidad geográfica, la logística terrestre eficiente y las similitudes en los gustos y necesidades del consumidor, por lo que es crucial fortalecer la cooperación público-privada para potenciar el comercio bilateral.