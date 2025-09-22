Excarcelan a familiares de opositor detenido en Yaracuy: El activista sigue recluido

Los familiares de Pedro Hernández, dirigente opositor detenido en Yaracuy el 15 de septiembre, fueron liberados tras haber sido aprehendidos cuando se acercaron a un módulo policial para exigir información sobre el paradero del activista.

Su esposa, su padre, uno de sus hermanos y un primo estaban privados de libertad sin razón aparente.

A Hernández, según narró su mamá el pasado viernes, lo detuvieron el martes 16 de septiembre en la localidad de Aroa, municipio Bolívar de Yaracuy. Iba con su hijo de cinco meses y su esposa en una motocicleta cuando los interceptaron en una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La señora Damarys Oropeza de Hernández contó que a su hijo lo apuntaron en la cabeza, después lo subieron en una patrulla y dos funcionarios se llevaron la moto.

Al día siguiente, su esposa Natalia Álvarez; el papá del activista, Pedro Hernández Serrano; su primo y abogado José Hernández, y un hermano del defensor, Daniel Henrique Hernández, también fueron apresados cuando acudieron a una sede de la PNB donde aún mantienen preso al joven.

La mamá dijo, en un video publicado en redes sociales, que no había razones para la detención de ninguno de los miembros de su familia, así como que le estaban exigiendo una especie de rescate o vacuna para liberar a su hijo.

A pesar de que a los cuatro allegados de Hernández quedaron libres, el activista se mantiene detenido.

Las ONG Caleidoscopio Humano y Provea condenaron esta detención y denuncian “un patrón de hostigamiento, persecución y criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela”.