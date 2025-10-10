El diario plural del Zulia


“¡Estoy en shock!”: La primera reacción de María Corina tras ganar el Nobel de la Paz

El impacto de este anuncio se reflejó en la conversación telefónica que mantuvo Edmundo González Urrutia. "¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insistió la dirigente en la conversación. El galardón convierte a Machado en la primera persona de Venezuela en recibir el Premio Nobel.
La líder opositora, fue reconocida por el comité del Nobel debido a “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica.

La respuesta de González Urrutia no tardó en llegar, utilizando una expresión coloquial venezolana para dimensionar la magnitud del acontecimiento: “esto es un carajazo”, término que en el país se emplea para describir un golpe o un avance significativo.

A través de la plataforma X, González Urrutia compartió públicamente su felicitación, destacando el carácter histórico del reconocimiento:

“¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena María Corina Machado, Venezuela será libre!”.

El galardón convierte a Machado en la primera persona de Venezuela en recibir el Premio Nobel de la Paz, subrayando la relevancia internacional de su trayectoria y el respaldo a la causa democrática venezolana.

El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a la dirigente por su “incansable” defensa de la democracia venezolana.

González Urrutia reemplazó a Machado como candidato en las pasadas presidenciales luego de que fuera inhabilitada políticamente. La política encabezó de todos modos la campaña con mitines en todo el país.

