“¡Estoy en shock!”: La primera reacción de María Corina tras ganar el Nobel de la Paz

La líder opositora, fue reconocida por el comité del Nobel debido a “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica.

El impacto de este anuncio se reflejó en la conversación telefónica que mantuvo Edmundo González Urrutia. Durante ese intercambio, la dirigente expresó su asombro al afirmar: “Estoy en shock”, recoge Infobae.

La respuesta de González Urrutia no tardó en llegar, utilizando una expresión coloquial venezolana para dimensionar la magnitud del acontecimiento: “esto es un carajazo”, término que en el país se emplea para describir un golpe o un avance significativo.

A través de la plataforma X, González Urrutia compartió públicamente su felicitación, destacando el carácter histórico del reconocimiento:

“¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena María Corina Machado, Venezuela será libre!”.

El galardón convierte a Machado en la primera persona de Venezuela en recibir el Premio Nobel de la Paz, subrayando la relevancia internacional de su trayectoria y el respaldo a la causa democrática venezolana.

El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a la dirigente por su “incansable” defensa de la democracia venezolana.

“¡Estoy en shock!”, se escucha a Machado decir a Edmundo González Urrutia en una llamada telefónica. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insistió la dirigente en la conversación.

González Urrutia reemplazó a Machado como candidato en las pasadas presidenciales luego de que fuera inhabilitada políticamente. La política encabezó de todos modos la campaña con mitines en todo el país.