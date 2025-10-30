Esto dijo el Gobierno sobre la posibilidad de revocar nacionalidades a opositores

La solicitud del presidente Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia que elimine la nacionalidad venezolana a Leopoldo López, actualmente exiliado en España, volvió a ser tema de conversación este miércoles para el mandatario y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Maduro mencionó a López en una visita a Petare este miércoles, donde lo calificó de “vendepatria” y sostuvo que existe “una consideración constitucional en base al artículo 130 para que, a gente vendepatria que se suma a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle de acuerdo a la ley y la constitución".

Y dijo: "Leopoldo López pidiendo que el ejército gringo se meta aquí como que eso fuera soplar y hacer botella, ahora, muy bien, viviendo en Madrid, Leopoldo López, una mansión, 16 habitaciones, cinco pisos, en el barrio donde viven los multimillonarios, desde allá, pide que ataquen Petare, La Guaira".

Horas después de su alocución, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, también habló sobre la revocación de la nacionalidad a opositores.

Durante su programa “Con el mazo dando”, transmitido la noche de este miércoles, el número dos del chavismo citó el artículo de la Constitución que prohíbe que a un venezolano se le revoque su nacionalidad, no obstante, mencionó que la ley habla de “renunciar” a la nacionalidad.

“Usted renuncia públicamente o explícitamente con sus acciones. Eso es materia legal, lo decidirá el TSJ. Cuando usted decide enrolarse en un ejército enemigo a su patria, usted está renunciando tácitamente a esa nacionalidad. Pueden buscar la jurisprudencia que quieran. Vayan a Estados Unidos a ver que le hacen a un norteamericano que opere contra su propio país”, expresó Cabello.

Argumentó que “no necesitan que alguien se la quite, ya están renunciando, eso es como abandono del cargo, si usted trabaja y abandona su trabajo, no va nunca más, se dice que renunció”.

Afirmó que “Leopoldo López llamó a invadir y él se va a alistar”. Cabello aseguró que no han solicitado el mismo procedimiento para otro dirigente, con lo que expuso:

“Después de eso, un montón de asomados salieron diciendo me quieren quitar la nacionalidad, ya va, ¿y quién te está nombrando a ti? Vean por donde vienen. Ellos ahora están esperando que alguien diga quítenle la nacionalidad a coquito y entonces ir a Estados Unidos a decir me quitaron la nacionalidad y soy perseguido político. Todos quieren anotarse en esa y luego ir a decir soy perseguido político”.

El Ministro no descartó proceder contra los que califican como “vendepatrias” y “quienes piden invasión en Venezuela”, con lo que concluyó diciendo: “Todo tiene su tiempo”.