Esposa de Rafael Tudares reitera que “es inocente” y “debe ser liberado”: lleva 265 días detenido

Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció en su cuenta de X que han transcurrido 265 días desde la "detención arbitraria y desaparición forzada" de su esposo, Rafael Tudares Bracho.

En un contexto de alta tensión política para su padre, González destacó la inocencia de Tudares Bracho y desmintió cualquier relación de su esposo con actividades políticas: "Ni Rafael ni yo militamos o pertenecemos a ningún partido político. No participamos, influimos ni incidimos en causas políticas", afirmó.

González exigió la liberación inmediata de su esposo: "Rafael es inocente. Debe ser liberado".

La denuncia busca visibilizar un caso que ya supera los ocho meses, catalogado por González como detención arbitraria y desaparición forzada, para presionar por la libertad de Tudares Bracho.