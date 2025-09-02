Esposa de Freddy Superlano exigió fe de vida tras su traslado a paradero desconocido

La activista venezolana Aurora Silva exigió este martes información sobre el paradero y las condiciones de su esposo, el exdiputado Freddy Superlano, y del dirigente político Roland Carreño, luego de que circularan denuncias sobre el presunto traslado de ambos a un lugar desconocido.

Exijo una fe de vida de Freddy Superlano y de Roland Carreño. Necesitamos saber dónde están, cómo se encuentran, sus condiciones físicas y mentales”, manifestó Silva en un video publicado en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con lo reportado por El Nacional, la activista denunció que ni las familias ni los abogados de los dirigentes detenidos han recibido información oficial sobre su situación y recordó que, durante todo este año, las autoridades les han negado detalles sobre sus condiciones. Subrayó que Superlano lleva “13 meses sometido a un aislamiento prolongado”, sin contacto alguno con sus familiares.

Freddy Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, pese a que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y numerosos países desconocieron los resultados por la ausencia de actas.

Roland Carreño, por su parte, fue arrestado el 2 de agosto de 2024, en medio de la crisis poselectoral. El dirigente había sido detenido previamente en octubre de 2020 bajo acusaciones de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas, pero recuperó la libertad en octubre de 2023 tras el acuerdo alcanzado en Barbados entre el gobierno y la oposición.

Lee más: