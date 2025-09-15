Escasez de divisas: Especialistas estiman caída de 47 % en remesas

César Atencio, presidente de Casa de Cambio Zoom, alertó en entrevista concedida a Román Lozinski que Venezuela envía más dinero al exterior del que recibe.

Según sus datos, por cada dólar que entra al país, dos salen hacia Colombia, principalmente para cubrir emergencias de migrantes.

Las remesas formales a Venezuela cayeron de un 60 % a un 47 % en el último año, según datos de Western Union.

Atencio vinculó esta baja al posible fin del Permiso Temporal

Protegido (TPS) para 600 mil venezolanos en Estados Unidos y al diferencial cambiario que incentiva las vías informales.

En contraste, Latinoamérica recibió 160 mil millones de dólares en remesas en 2023, pero el flujo se redujo un 10-15 % en 2024.

Venezuela solo cuenta con 132 puntos formales para recibir remesas, frente a los 25 mil de Colombia o los 100 mil de México.

Atencio propuso habilitar la corresponsalía bancaria (como farmacias o supermercados) para ampliar la red y captar hasta 800 millones de dólares adicionales al año.

Por su parte, Ronald Balza, decano de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), destacó que muchos migrantes ya no pueden enviar dinero y, en cambio, dependen de sus familias en Venezuela.

“Antes, los que emigraban tenían estudios superiores y trabajos formales. Hoy, enfrentan más dificultades y envían menos remesas”, señaló.