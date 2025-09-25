El enviado especial del presidente de Estados Unidos para Misiones Especiales, Richard Grenell, confirmó este jueves que mantiene un diálogo directo con la administración de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Ya he estado dialogando por orden del presidente Trump. He hablado con Maduro, he ido a Venezuela y sigo hablando con su equipo”, declaró Grenell en una entrevista con CBS, en referencia a las conversaciones que se llevaron a cabo a finales de enero en Caracas.

Aquella reunión presencial marcó un acercamiento inusual entre Estados Unidos y el gobierno venezolano en medio de las tensiones bilaterales, y posteriormente permitió el envío de vuelos con venezolanos deportados de vuelta a su país.

Posteriormente, el pasado 6 de septiembre, el presidente venezolano envió una carta a Donald Trump en la que expresó su intención de “juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”.

En la misiva, Maduro señaló que “estos y otros temas siempre estarán abiertos para una conversación directa y franca con su enviado especial Rick Grenell", mostrando nuevamente la cercanía del líder chavista con el enviado especial estadounidense.